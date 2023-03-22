«Парение в 4 руки»: Бузова в крохотном бикини окунулась в купель, засветив свой «пышный» тыл

21 марта Ольга приехала к друзьям. Она решила провести время в бане, ради чего даже приехала в Сочи. Телеведущая сначала забыла купальник и щеголяла в стрингах, но потом ей привезли розовое мини-бикини. Блондинка выбежала на улицу и окунулась в купель. Она засветила свои формы по всей красе, не прикрыв даже тыл.

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