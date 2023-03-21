«Холодное»: Макаров показал, как подросшая дочка Кудрявцевой впервые попробовала мороженое

В последнее время Лера много времени проводит на работе. Она иногда забирает дочку из садика, но чаще всего это делает ее муж. На этот раз Макаров решил показать трогательные кадры, сделанные в 2021 году. Тогда кроха на занятиях рассказала преподавательнице, что не пробовала мороженое.

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«Только игрушечное», – говорила малышка.

Вскоре Кудрявцева дала ей попробовать лакомство. Девочка заулыбалась. Она была в восторге.