«Холодное»: Макаров показал, как подросшая дочка Кудрявцевой впервые попробовала мороженое

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды

Телеведущая засняла на камеру, как Мария отреагировала на вкус мороженого.

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. В 51 год она не только снимается в телевизионных проектах, но и растит четырехлетнюю дочку Марию. Блондинка состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым, которому и родила наследницу. От первого брака у звезды есть сын Жан. 

В последнее время Лера много времени проводит на работе. Она иногда забирает дочку из садика, но чаще всего это делает ее муж. На этот раз Макаров решил показать трогательные кадры, сделанные в 2021 году. Тогда кроха на занятиях рассказала преподавательнице, что не пробовала мороженое. 

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«Только игрушечное», – говорила малышка. 

Вскоре Кудрявцева дала ей попробовать лакомство. Девочка заулыбалась. Она была в восторге. 

«Вкусно! Холодное!» – сказала Мария. 

Поклонники умилились увиденному. Многие отметили, что такие искренние эмоции восхищают и трогают. Некоторые отметили, что дочка Леры растет настоящей красавицей. 

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