Во время прямого эфира с Владимиром Соловьевым один из экспертов потерял сознание

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев. Фото: Global Look Press

Мужчина резко упал на пол, напугав телеведущего.

21 марта в эфир вышла передача «Вечер с Владимиром Соловьевым». Прямо во время прямого эфира произошел инцидент, который напугал даже ведущего. Один из экспертов упал на пол. Как оказалось, он потерял сознание. К нему сразу ринулся Владимир Соловьев и рекомендовал не вставать. В студию был вызван врач. Однако что именно случилось с ним в данный момент, неизвестно.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что съемки передачи с Соловьевым часто проходят на нервной ноте. В студии происходят дебаты. Там не раз происходили драки. Также неприятные ситуации порой происходят и с ведущими на телевидении. Так Екатерина Стриженова несколько лет назад оступилась и упала в студии «Время покажет». 

Читайте также