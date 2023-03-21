Во время прямого эфира с Владимиром Соловьевым один из экспертов потерял сознание

21 марта в эфир вышла передача «Вечер с Владимиром Соловьевым». Прямо во время прямого эфира произошел инцидент, который напугал даже ведущего. Один из экспертов упал на пол. Как оказалось, он потерял сознание. К нему сразу ринулся Владимир Соловьев и рекомендовал не вставать. В студию был вызван врач. Однако что именно случилось с ним в данный момент, неизвестно.
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Напомним, что съемки передачи с Соловьевым часто проходят на нервной ноте. В студии происходят дебаты. Там не раз происходили драки. Также неприятные ситуации порой происходят и с ведущими на телевидении. Так Екатерина Стриженова несколько лет назад оступилась и упала в студии «Время покажет».