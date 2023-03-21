«А это законно?»: многодетная Костенко в мини-бикини свела с ума поклонников, показав идеальные формы

Анастасия Костенко

Анастасия Костенко. Фото: соцсети звезды

Жена Дмитрия Тарасова обнажила фигуру на отдыхе. Мама троих детей поразила подписчиков плоским животом.

Анастасия Костенко раньше участвовала в конкурсах красоты. Ее имя стало известным, когда ее взял в жены футболист Дмитрий Тарасов. Ради избранницы он развелся с Ольгой Бузовой. За минувшие пять лет у них родились дети: Милана, Ева и сын Алексей. После последних родов прошло чуть больше года, но  она уже вернулась в форму. 

Недавно Тарасов привез семью на Мальдивы. Он отметил на райском курорте свой день рождения. Костенко теперь наряжается с дочками в одинаковые купальники и гуляет по пляжу с сыном. На этот раз она покрасовалась в мини-бикини на побережье. Жена футболиста оголила плоский живот и длинные ноги. Рядом бегали дети. 

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«Это все мои, да?» – шутливо написала она.

Поклонников кадры свели с ума. Многие поразились тому, в какой форме находится Костенко. «А это законно быть в такой форме маме троих деток?! Фигура огонь», «Как сохранили такую фигуру?», «Какая тоненькая», «Идеальная», — стали писать подписчики.

 

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