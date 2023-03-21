«А это законно?»: многодетная Костенко в мини-бикини свела с ума поклонников, показав идеальные формы

Недавно Тарасов привез семью на Мальдивы. Он отметил на райском курорте свой день рождения. Костенко теперь наряжается с дочками в одинаковые купальники и гуляет по пляжу с сыном. На этот раз она покрасовалась в мини-бикини на побережье. Жена футболиста оголила плоский живот и длинные ноги. Рядом бегали дети.

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