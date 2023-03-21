«Чувство вины, желание забрать всю боль»: Тодоренко пришла в ужас из-за травмы четырехлетнего сына

Регина Тодоренко уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что шоу «Орел и решка» сделало ее знаменитой. Артистка уже давно состоит в браке с Владом Топаловым. В 2022 году у пары родился второй сын Мирослав. А также телеведущая растит четырехлетнего сына Михаила.
Несмотря на домашние заботы, она регулярно ездит на съемки и путешествует. Однако 21 марта звезда сообщила о том, что недоглядела за старшим сыном.
В соцсети Регина показала фото Михаила, у которого появилась огромная шишка на лбу. Как оказалось, мальчик решил погеройствовать перед подругой и прыгнут в неглубокий бассейн. Ему пришлось вызвать скорую помощь. Сына Топалова показали врачам. Сама телеведущая пришла в ужас из-за случившегося.
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Михаил Топалов. Фото: соцсети звезды
«На выходных мы отправились за город, сделав бабушке на день рождения такой душевный подарок , — путешествие всей семьей в красивый гостиничный комплекс.
Мирослава очень плохо спал первую ночь — просыпался каждый час и просто болтал, а Мишка решил геройствовать перед двоюродной сестрой. Конечно же, все началось со слов: «Тея, смотри, как я умею» и… Полет нормальный. Нырнул в бассейн глубиной 50 см.
Чувство вины, желание забрать всю боль сына в такие моменты настолько велико, что на стены лезешь. Чувствуешь себя безответственной матерью. А потом тихонько плачешь и успокаиваешь себя у психолога тем, что «это просто дети, и все дети учатся жить по-разному: кто-то набивает шишки на лбу в прямом смысле, а кто-то мягко плывет по течению», — поделилась Тодоренко.
Михаил Топалов. Фото: соцсети звезды