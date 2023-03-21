«Чувство вины, желание забрать всю боль»: Тодоренко пришла в ужас из-за травмы четырехлетнего сына

Регина Тодоренко уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что шоу «Орел и решка» сделало ее знаменитой. Артистка уже давно состоит в браке с Владом Топаловым. В 2022 году у пары родился второй сын Мирослав. А также телеведущая растит четырехлетнего сына Михаила.

Несмотря на домашние заботы, она регулярно ездит на съемки и путешествует. Однако 21 марта звезда сообщила о том, что недоглядела за старшим сыном.