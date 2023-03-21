«Забыла низ от купальника»: Ольга Бузова оконфузилась, обнажив свои прелести в бане

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она не скрывает, что заработала целое состояние. Однако пока артистка не обрела счастье в личной жизни. Она продолжает строить карьеру, но особое внимание уделяет внешности, так как хочет выглядеть привлекательно. На днях звезды в вечернем платье щегольнула на гала-ужине.
А вот 21 марта Ольга отправилась в баню. Она устроила себе отдых в компании друзей в Сочи. Телеведущая запечатлелась в халате и без макияжа. Она призналась, что с ней случился конфуз. Блондинка показала откровенное белье. Трусики-ниточки едва прикрыли ее округлые ягодицы. Бузова отправила знакомых за купальником.
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«Возникла проблема. Так как я собирала чемодан на скорую руку, я забыла положить низ от купальника. Поэтому сегодня мега эксклюзивный дресс-код. Ребята поехали за купальником мне», — поделилась звезда.
Пользователи Сети были удивлены. Многие отметили, что видели Ольгу и в более смелых нарядах. Она даже снималась топлес в клипах. «Ну что тут такого?», «Шикарные стринги», «Едва прикрыла свои прелести», «Хороша, зачем купальник?», «Ребята сами решили купить, а то вы их смутили», — стали писать подписчики.