«Забыла низ от купальника»: Ольга Бузова оконфузилась, обнажив свои прелести в бане

А вот 21 марта Ольга отправилась в баню. Она устроила себе отдых в компании друзей в Сочи. Телеведущая запечатлелась в халате и без макияжа. Она призналась, что с ней случился конфуз. Блондинка показала откровенное белье. Трусики-ниточки едва прикрыли ее округлые ягодицы. Бузова отправила знакомых за купальником.

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