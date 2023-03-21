Уехавший в Америку внук Аллы Пугачевой получил работу в России

Алла Пугачева уехала в Израиль с семьей, а вот ее старший внук Никита Пресняков осенью 2022 года отправился в США. Раньше он учился в Нью-Йорке, но на этот раз музыкант обосновался в Лос-Анджелесе. Вслед за ним уехала в Америку и его жена Алена Краснова.
Он не стал долго сидеть на одном месте. Сын Кристины Орбакайте сменил псевдоним на привычный американскому слуху Nick Pres. Теперь он снимает как режиссер клипы местным артистам.
В России у Никиты есть поклонники. У него есть рок-группа Multiverse, с которой он выступал. Теперь фанаты вынуждены ждать обещанного нового альбома.
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«Я уже почти дописал музыку к фильму и скоро смогу заняться альбомом вплотную», – оправдался внук Примадонны.
По данным KP.RU, фильм, о котором говорит Пресняков, выйдет в России. Речь идет о премьере драмы «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли запланирована на конец 2023 года. Фильм является продолжением сериала, к двум сезонам которого писал музыку Никита со своей группой. Продюсеры решили снять полный метр и снова обратились к нему за саундтреком. Также он отвечает за все музыкальное оформление будущей картины.
Тем временем, группа Никиты переживает не лучшие времена. Музыканты ищут новую работу, а кто-то даже публикует в соцсетях номер карты для донатов в качестве подарка.