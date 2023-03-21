Уехавший в Америку внук Аллы Пугачевой получил работу в России

В России у Никиты есть поклонники. У него есть рок-группа Multiverse, с которой он выступал. Теперь фанаты вынуждены ждать обещанного нового альбома.

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«Я уже почти дописал музыку к фильму и скоро смогу заняться альбомом вплотную», – оправдался внук Примадонны.

По данным KP.RU, фильм, о котором говорит Пресняков, выйдет в России. Речь идет о премьере драмы «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли запланирована на конец 2023 года. Фильм является продолжением сериала, к двум сезонам которого писал музыку Никита со своей группой. Продюсеры решили снять полный метр и снова обратились к нему за саундтреком. Также он отвечает за все музыкальное оформление будущей картины.

Тем временем, группа Никиты переживает не лучшие времена. Музыканты ищут новую работу, а кто-то даже публикует в соцсетях номер карты для донатов в качестве подарка.