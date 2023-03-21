Известная телеведущая отреагировала на скандальное выступление Галкина*

Громким скандалом обернулось одно из выступлений Максима Галкина* во время гастролей в США. Шоумен позволил себе отпустить некрасивую шутку в адрес предыдущего мужа Аллы Пугачевой Филиппа Киркорова, который, по словам Максима Галкина* ходит «в капроновых колготках».

А чтобы появление поп-короля было более эффектным, Галкин* посоветовал ему взять в одну руку голову телеведущей Ольги Скабеевой.