Известная телеведущая отреагировала на скандальное выступление Галкина*

Громким скандалом обернулось одно из выступлений Максима Галкина* во время гастролей в США. Шоумен позволил себе отпустить некрасивую шутку в адрес предыдущего мужа Аллы Пугачевой Филиппа Киркорова, который, по словам Максима Галкина* ходит «в капроновых колготках».
А чтобы появление поп-короля было более эффектным, Галкин* посоветовал ему взять в одну руку голову телеведущей Ольги Скабеевой.
«Особенно если он будет держать в руках голову Скабеевой. Будет похоже на логотип Versace. Это будет потрясающе», - смешил публику Максим Галкин*.
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О реакции Филиппа Киркорова на некрасивый выпад действующего мужа Аллы Пугачевой пока ничего не известно. Зато Ольга Скобеева дала понять, что просто так Максиму Галкину* с рук это не сойдет. В его словах телеведущая увидела прямую угрозу для себя.
Ольгу Скабееву поддержала Маргарита Симоньян.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.