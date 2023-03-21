Рома Капаклы подарил? Таня Мусульбес похвасталась огромным букетом роскошных роз

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Но в ответ Тане Мусульбес полетели одни вопросы, связанные с ее поведением и отношениями с женатым Романом Капаклы. Публика интересуется, не он ли преподнес Мусульбес столь шикарные розы. Таня Мусульбес предпочитает едкие комментарии оставлять без внимания.