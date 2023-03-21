Рома Капаклы подарил? Таня Мусульбес похвасталась огромным букетом роскошных роз

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес поделилась в телеграм-канале снимком, который вызвал новую волну хейта.
В кадре Таня Мусульбес предстала с огромным букетом роскошных роз. Охапка цветов настолько внушительная, что Таню Мусульбес за ней едва видно.
«Приветик! Как дела? Как настроение? Как первый рабочий день?» - поинтересовалась Таня Мусульбес у своей аудитории.
Таня Мусульбес с букетом роз от Ромы Капаклы. Фото: соцсети
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Но в ответ Тане Мусульбес полетели одни вопросы, связанные с ее поведением и отношениями с женатым Романом Капаклы. Публика интересуется, не он ли преподнес Мусульбес столь шикарные розы. Таня Мусульбес предпочитает едкие комментарии оставлять без внимания.