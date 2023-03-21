«Марина Рому достала! Он хоть вздохнул полной грудью»: бывший вывел Африкантову на чистую воду

Бывший участник «Дома-2» и экс-возлюбленный Марины Африкантовой Андрей Чуев в микроблоге вывел ее на чистую воду.
Андрей Чуев явно дал понять, что считает Марину Африкантовой виноватой в разрыве с Ромой Капаклы. По словам Андрея Чуева, Африкантова подвела Капаклы к измене с Таней Мусульбес своим лицемерием.
«Считаю, что Марина неискренняя, лицемерная тихушница, а еще не та, за кого себе выдает. Если эти качества кого-то устраивают, то ради Бога. Это правда. Это не обида, так и есть. Искренний человек всегда говорит правду, но Марина не такая. Она никогда не рассказывала, что 90 процентов нашей ругани — постановка, для того, чтобы вы на нее подписывались», - высказался в микроблоге Андрей Чуев.
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Андрей Чуев считает, что Рома Капаклы сбежал от Марины Африкантовой по той же причине, что и Курбан Омаров ретировался от Ксении Бородиной. Дамы просто достали своих мужей.
«Рома расцвел! Марина его достала, он хоть вздохнул полной грудью», - поддержал Андрей Чуев Романа Капаклы.