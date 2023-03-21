«Марина Рому достала! Он хоть вздохнул полной грудью»: бывший вывел Африкантову на чистую воду

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Андрей Чуев считает, что Рома Капаклы сбежал от Марины Африкантовой по той же причине, что и Курбан Омаров ретировался от Ксении Бородиной. Дамы просто достали своих мужей.