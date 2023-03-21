«Я дрянная девчонка»: 43-летняя Боня в прозрачном платье засветила «сочные» бедра прямо на улице

Виктория Боня уже давно покинула шоу «Дом-2». Она живет в Монако и развивает свой бизнес. Телеведущая растит дочку Анджелину, которой недавно исполнилось 11 лет. Светская львица общается с отцом ребенка Алексом Смерфитом, но новую любовь она так и не встретила. При этом звезда в свои 43 года не перестает следить за внешностью.
Недавно Боня вернулась в Монако после путешествия по Европе. Она устроила фотосессию на улице. светская львица облачилась в прозрачное платье с кружевом. Она устроила дефиле, засветив свои изящные бедра и другие прелести фигуры. Виктория продемонстрировала свои изгибы.
«Я дрянная девчонка», – заявила она.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. «На такой фигуре любое платье будет потрясающе смотреться», «Красивая походка», «Удивительные формы», «Как вам удается? Молодильные яблоки», «Ох, что за бедра! Сочная», «Хороша со всех сторон», «Дива во плоти», — стали писать подписчики.