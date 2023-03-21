«Я дрянная девчонка»: 43-летняя Боня в прозрачном платье засветила «сочные» бедра прямо на улице

Недавно Боня вернулась в Монако после путешествия по Европе. Она устроила фотосессию на улице. светская львица облачилась в прозрачное платье с кружевом. Она устроила дефиле, засветив свои изящные бедра и другие прелести фигуры. Виктория продемонстрировала свои изгибы.

«Я дрянная девчонка», – заявила она.

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