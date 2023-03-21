Доходы Моргенштерна* за год упали в пять раз

Ассоциация блогеров и агентств подсчитала заработки звезд, признанных иноагентами, за 2022 год. В расчет брались доходы от рекламных интеграций в социальных сетях.

Выяснилось, что больше всего в финансах потерял рэпер Моргенштерн*. Его доходы за год упали в пять раз. В 2021 году заработки Моргенштерна* составляли 126 млн рублей, а в 2022 сократились до до 24,9 млн руб.

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