Доходы Моргенштерна* за год упали в пять раз

Ассоциация блогеров и агентств подсчитала заработки звезд, признанных иноагентами, за 2022 год. В расчет брались доходы от рекламных интеграций в социальных сетях.
Выяснилось, что больше всего в финансах потерял рэпер Моргенштерн*. Его доходы за год упали в пять раз. В 2021 году заработки Моргенштерна* составляли 126 млн рублей, а в 2022 сократились до до 24,9 млн руб.
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В исследовании также отмечается, что заработки существенно потеряли еще ряд иноагентов. Часть же, наоборот, сумели увеличить свои доходы после внесения их в реестр иноагентов.
По материалам «Ведомостей».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.