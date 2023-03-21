Разводятся? Джиган снял обручальное кольцо

Разлад в семье исполнителя обсуждают в Сети уже давно. И сколько бы рэпер ни опровергал слухи о расставании — видно, что пара переживает не лучший период в своих отношениях.

Не так давно стало известно, что Джиган переехал от семьи, а теперь и на фото в соцсети был замечен без обручального кольца. И если переезд музыкант смог оправдать тем, что ему так удобнее записывать новый альбом, то отсутствие кольца пока никак не прокомментировал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Напомним, ранее супруга рэпера Оксана Самойлова намекнула на кризис в отношениях.