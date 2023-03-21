Алсу в мини-шортиках из денима блеснула точеными формами на отдыхе: в 39 лет фигура — конфетка

Еще недавно Алсу была на светском рауте в мини-платье. А 21 марта она поделилась новыми фото, которые были сделаны в Дубае. Певица поплавала на лодке со своей подругой. На этот раз она отметилась в майке и мини-шортах из денима. Артистка подчеркнула свои точеные формы. Она обнажила стройные ножки.

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