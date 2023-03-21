Алсу в мини-шортиках из денима блеснула точеными формами на отдыхе: в 39 лет фигура — конфетка

Алсу больше 20 лет назад стала знаменитостью. Она продолжает выступать на сцене и снимается в телевизионных шоу. Примечательно, что в свои 39 лет певица следит за фигурой и не перестает восхищать своим моложавым видом. Многие также считают ее иконой стиля. В этом году артистка стала чаще носить короткие наряды.
Еще недавно Алсу была на светском рауте в мини-платье. А 21 марта она поделилась новыми фото, которые были сделаны в Дубае. Певица поплавала на лодке со своей подругой. На этот раз она отметилась в майке и мини-шортах из денима. Артистка подчеркнула свои точеные формы. Она обнажила стройные ножки.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники снова восхитились тем, как выглядит Алсу, которая растит троих детей. «Ты прекрасна, Алсу!», «Не помню, чтобы раньше видела вас в шортиках», «Ну что за куколка», «Слов нет», «Ну словно 18 лет», «Ого, какие ножки», «Она вообще не меняется», «Самая красивая певица», — стали писать подписчики.