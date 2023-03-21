Муцениеце обустроила детские комнаты для сына и дочки в новом особняке: стильные кровати вызвали восторг

Агата Муцениеце уже давно стала актрисой. Она больше 12 лет снимается в кино. А после развода с Павлом Прилучным артистка стала еще больше работать. За последние годы она постройнела, обновила гардероб. Пока лишь в личной жизни Агата не смогла пока обрести счастье. Однако недавно у нее появился новый дом.
Примечательно, что Агата не раз намекала, что бывший муж не помогает финансово. Она сама оплачивает школу и кружки детей: Мии и Тимофея. Примечательно, что на этот раз актриса начала обустраивать новый особняк, который находится за городом.
Она на заказ сделала кровати для себя и наследников. Муцениеце выбрала мягкую отделку с плюшевым изголовьем. Дети от восторга визжали и прыгали на новых матрасах.
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«Продолжаю обставлять свой дом, к каждому вопросу я подхожу тщательно! Ну и конечно, наверное чуть ли не самое главное в доме, это кровати! Мои дети уже выросли со всяких кроватей-домиков и тд! Ну и если честно, просто хотелось чего-то особенного, чтоб и красиво и уютно и ни как у всех!» – похвасталась звезда.
Поклонники восхитились тем, как Агата заботится о наследниках. Ее новый просторный дом многих впечатлил. «Классные кровати. Хочу такие своим пацанам», «Как это круто», «Нереальные», «Вы замечательная мама», «Мечта ребенка», — стали писать в Сети.