Муцениеце обустроила детские комнаты для сына и дочки в новом особняке: стильные кровати вызвали восторг

Примечательно, что Агата не раз намекала, что бывший муж не помогает финансово. Она сама оплачивает школу и кружки детей: Мии и Тимофея. Примечательно, что на этот раз актриса начала обустраивать новый особняк, который находится за городом.

Она на заказ сделала кровати для себя и наследников. Муцениеце выбрала мягкую отделку с плюшевым изголовьем. Дети от восторга визжали и прыгали на новых матрасах.

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