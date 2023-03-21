Карие глаза, русые локоны по плечам: какой красоточкой растет дочь Степы Меньщикова и Ангелины Монах из «Дома-2»

Экс-участница «Дома-2» Ангелина Монах не так давно увезла дочку Степаню из России. Вместе с наследницей она переехала в Таиланд, где жила раньше. Муж Ангелины и отец Степани Степа Меньщиков остался в Москве. Монах рассудила так, что, если Меньщиков ее любит, то приедет в Таиланд. Но пока Ангелина Монах проводит время в Таиланде исключительно вдвоем с наследницей.

В микроблоге Ангелина Монах поделилась кадрами с участием дочери, показав, как та подросла. В кадре - маленькая Степаня. Девочка облачена в черный сарафан и белую блузку. У Степани карие глаза и русые волосы до плеч. Поклонники заявили, что малышка - настоящая красоточка.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».