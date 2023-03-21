«Он в Дубае хотел новые обручальные кольца покупать»: Африкантова из «Дома-2» раскрыла пикантную деталь о Капаклы

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова в телеграм-канале раскрыла важную деталь о своих отношениях с Романом Капаклы. Оказывается, он планировал покупать в Дубае для нее и себя новые обручальные кольца.
По мнению Марины Африкантовой, это намерение свидетельствует о том, что их брак был крепким, пока на горизонте не появилась Таня Мусульбес. Вероятно, мысль о том, что Рома Капаклы мог говорить одно, а делать другое, Марине Африкантовой чужда.
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«Вы, кстати, заметили, как про переписки я заговорила, они сразу все замолчали. Боятся. Конечно, есть что скрывать. Пусть! Все против них! Могу выложить еще - мне то, что. А то, типа - развод был уже давно. Да я после его говно-поступка на развод подала! Не знает, что еще придумать, чтобы себя обелить. Все теперь знают, кто ты! Он тут, в Дубае, совсем недавно хотел кольца нам обручальные новые покупать в «Картье». А тут развод у него был давно, ну конечно. Смешно», - написала в телеграм-канале Марина Африкантова.
Напомним, Рома Капаклы рассказал, что их брак с Мариной Африкантовой разрушился из-за большой разницы в возрасте - одиннадцать лет. В ответ Марина Африкантова пригрозила, что сольет в Сеть новые переписки Капаклы и Мусульбес.