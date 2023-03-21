«Он в Дубае хотел новые обручальные кольца покупать»: Африкантова из «Дома-2» раскрыла пикантную деталь о Капаклы

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова в телеграм-канале раскрыла важную деталь о своих отношениях с Романом Капаклы. Оказывается, он планировал покупать в Дубае для нее и себя новые обручальные кольца.

По мнению Марины Африкантовой, это намерение свидетельствует о том, что их брак был крепким, пока на горизонте не появилась Таня Мусульбес. Вероятно, мысль о том, что Рома Капаклы мог говорить одно, а делать другое, Марине Африкантовой чужда.

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