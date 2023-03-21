«Уже такая крупная»: Ольга Орлова запечатлелась с подросшей дочкой, поразив поклонников

Примечательно, что Ольга демонстрировала изменения в фигуре, но ее обвиняют в обмане. Многие считают, что она прибегла к услугам суррогатной матери и носила накладной живот. И даже после рождения наследницы ей пишут слова недоверия. На этот раз артистка выложила фото с дочкой, которой уже месяц. Она нарядила кроху в серый джемпер и белые ползунки. У ребенка отрасли волосы.

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