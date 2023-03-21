«Уже такая крупная»: Ольга Орлова запечатлелась с подросшей дочкой, поразив поклонников

Ольга Орлова много лет выступала на сцене. Она стала одной из солисток «Блестящих», а потом ушла из группы. Уже много лет артистка ведет шоу «Дом-2». Многие в ее жизни изменилось. Она снова вышла замуж и в этом году родила второго ребенка. Блондинка теперь растит дочку Анну. Однако ей регулярно приходится отбиваться от хейтеров.
Примечательно, что Ольга демонстрировала изменения в фигуре, но ее обвиняют в обмане. Многие считают, что она прибегла к услугам суррогатной матери и носила накладной живот. И даже после рождения наследницы ей пишут слова недоверия. На этот раз артистка выложила фото с дочкой, которой уже месяц. Она нарядила кроху в серый джемпер и белые ползунки. У ребенка отрасли волосы.
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Ольга Орлова с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Любовная любовь», – написала Ольга.
Поклонники восхитились кадром. Но многие отметили, что у кроха очень большая стала. «Ну это прям невозможно», «Это вообще бесконечное счастье», «У Ольги сейчас дочка 5 кг, а я родилась 5.100 кг рост 61 см, при этом мама была 46 размера рост 162 см», «Уже такая крупная», «Прям впечатляющая девочка», — стали писать в Сети.