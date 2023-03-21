Лидер группы Cream Soda Свиргунов погиб, пытаясь спасти брата

Новость о том, что в ночь с 19 на 20 марта погиб основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, продолжает дополняться новыми подробностями. Выяснилось, что всего под лед в ту ночь провалились пять человек. Выжила только Валерия Дерман — девушка Дмитрия Свиргунова. Компания молодых людей приехала в село Диево-Городище, чтобы отпраздновать 35-летие Свиргунова: там у него был дом. Посреди ночи они решили перейти на другой берег Волги по льду, и на середине реки лед не выдержал.

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«Следователями регионального управления СК России продолжается проведение комплекса проверочных мероприятий по факту утопления отдыхающих в селе Диево-Городище. В ходе поисковых мероприятий спасателями были обнаружены двое утонувших: 1988 года рождения (35 лет) и 1994 года рождения (29 лет). Поиски двух других мужчин продолжаются», — приводит издание «МК» слова старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Ярославской области Алены Романовой.

Позднее знакомые музыканта сообщили, что сначала под лед ушел младший брат Дмитрия, Роман, а Дмитрий попытался его вытащить, но сам провалился вслед за ним. Друзья ребят и поклонники группы от души соболезнуют родителям, которые в один день потеряли двоих сыновей. У них остался младший сын — Денис, который тоже хотел ехать за город, но остался дома, чтобы готовиться к ЕГЭ, — это его и спасло.