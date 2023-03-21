«Возраст нисколько не влияет»: 51-летняя Кудрявцева показала, как правильно носить мини-платье цвета Барби

Лера Кудрявцева много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что следит за внешностью. В 51 год блондинка не перестает восхищать публику своим моложавым видом и стройной фигурой. Она часто носит яркие наряды. Ей подражает четырехлетняя дочка Мария, которая порой сама выбирает себе наряды.
На этот раз Кудрявцева отметилась на съемках. Она не скрывает, что стилисты подбирают для нее образы. На видео телеведущая предстала в мини-платье цвета «взбесившейся Барби» и черных колготках. Она сделала акцент на стройных ногах. Поклонники отметили, что Лера обладает модельными формами.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«Образ Леры однозначно можно считать актуальным. Здесь нисколько не влияет ее возраст. Этот наряд не под запретом для нее. Она ухоженная, стройная. Длина этого платья подчеркивает ее с лучшей стороны. Также здесь выдержана плотность ткани, нет излишней прозрачности, что добавляет элегантности, несмотря на достаточно короткую длину.
Плотно закрытые ноги, длина рукава и сама ткань только идут в плюс. Яркость цвета продиктована коллекцией Valentino в прошлом году, поэтому розовый, фуксия и другие его проявления остаются на пике популярности. Если человек хочет подчеркнуть свою женственность, то фуксия тут как нельзя лучше подходит», – высказалась эксперт.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.