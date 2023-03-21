«Возраст нисколько не влияет»: 51-летняя Кудрявцева показала, как правильно носить мини-платье цвета Барби

На этот раз Кудрявцева отметилась на съемках. Она не скрывает, что стилисты подбирают для нее образы. На видео телеведущая предстала в мини-платье цвета «взбесившейся Барби» и черных колготках. Она сделала акцент на стройных ногах. Поклонники отметили, что Лера обладает модельными формами.

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