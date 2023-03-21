Валерия Гай Германика снимет сериал о княгине Ольге

Режиссер Валерия Гай Германика получила заказ от Первого канала на съемки фильма о княгине Ольге. Проект планируется сделать восьмисерийным, им займется компания «Марс Медиа».

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Историческая драма расскажет о событиях, которые происходили в нашей стране в период правления княгини Ольги. В настоящее время проходит кастинг. Уже летом 2023 года планируется приступить к съемкам, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Российскую газету».