С новой прической сразила всех: Бузова в роскошном платье с жаккардовым узором и повязкой на голове вышла в свет

20 марта в Москве состоялся гала-ужин премии ЖАРА Music Awards. Бузова на ковровой дорожке предстала в длинном платье в пол с открытой спиной и рукавами-фонариками. Лук в кобальтовом цвете дополнила повязка на голову. Артистка неожиданно сделала каре и покрасилась в жгучую брюнетку. Однако некоторые фанаты решили, что это парик.

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