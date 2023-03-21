С новой прической сразила всех: Бузова в роскошном платье с жаккардовым узором и повязкой на голове вышла в свет

Ольга Бузова продолжает строить карьеру. Она ведет передачи и шоу, а также дает концерты. В свои 37 лет артистка не перестает следить за внешностью. Многие отмечают, что она поправилась, но это только сделало ее привлекательнее. Теперь телеведущая вернулась к светской жизни после месяца съемов в Африке.
20 марта в Москве состоялся гала-ужин премии ЖАРА Music Awards. Бузова на ковровой дорожке предстала в длинном платье в пол с открытой спиной и рукавами-фонариками. Лук в кобальтовом цвете дополнила повязка на голову. Артистка неожиданно сделала каре и покрасилась в жгучую брюнетку. Однако некоторые фанаты решили, что это парик.
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Многие были сражены тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила VIP-стилист Марина Морикова.
«Что касается цвета, то по версии трендового агентства Tagwalk кобальтовый цвет один из набирающих популярность цветов сезона весна-лето 2023. А вот платье к трендовым я бы не отнесла, это скорее классическое платье в романтическом стиле, не потерявшее драмы благодаря тяжелой ткани с жаккардовым рисунком.
Платки и повязки на голову также вернулись в модную жизнь, однако в данном случае хотелось бы видеть ее в более деликатном исполнении либо выполненной из другой ткани», – высказалась эксперт.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Марина Морикова – VIP-стилист, стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и самых красивых мероприятий, стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики.
Сотрудничество: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Agalarov Event, Россельхозбанк и др. Образование: Британская высшая школа дизайна, Fashinology styling school и др. Опыт работы стилистом 4 года.
Марина Морикова. Фото: Teleprogramma.pro