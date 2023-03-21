Сергей Соседов — об артистах: «Стали много болтать лишнего!»

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что в последнее время многие артисты позволяют себе сомнительные высказывания со сцены. Он считает, что за каждое такое высказывание артисты должны нести ответственность.

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