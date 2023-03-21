Сергей Соседов — об артистах: «Стали много болтать лишнего!»

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что в последнее время многие артисты позволяют себе сомнительные высказывания со сцены. Он считает, что за каждое такое высказывание артисты должны нести ответственность.
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«Артисты… сегодня болтают много лишнего, ничего не зная о ситуации в стране. Артисты — малообразованные. Я иногда слушаю наших артистов, знаете, я думаю, что у них три класса образования: малая начитанность, образованность, мало воспитания. Это все налицо! Популярность для них — это не культура и образованность.
Если какая-то артистка считает, что к ней пришли на концерт, то она может говорить все что угодно! Черта с два! Должна быть колоссальная ответственность за то, что ты говоришь со сцены. Должна быть требовательность к себе высокая, а у них — распущенность, бескультурье! Они считают, что популярность — это индульгенция от всех грехов. Их давно надо поставить на место, а именно тех, кто болтает!» — так эмоционально поделился своими мыслями Соседов с корреспондентом издания Аrgumenti.ru.