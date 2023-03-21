«Что за шум?»: Африкантова пригрозила отомстить Капаклы после откровений о разводе

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова дала понять, что она, мягко говоря, не в восторге от откровений мужа Романа Капаклы о причинах их расставания.

Марина Африкантова намекнула, что Роме Капаклы лучше молчать. Иначе она сольет в Сеть новую порцию его интимных переписок с Таней Мусульбес.