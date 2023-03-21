«Что за шум?»: Африкантова пригрозила отомстить Капаклы после откровений о разводе

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова дала понять, что она, мягко говоря, не в восторге от откровений мужа Романа Капаклы о причинах их расставания.
Марина Африкантова намекнула, что Роме Капаклы лучше молчать. Иначе она сольет в Сеть новую порцию его интимных переписок с Таней Мусульбес.
«Что за шум? Обещал меня не трогать, ему переписок мало? Есть еще», — написала в телеграм-канале Марина Африкантова.
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Напомним, Роман Капаклы продолжает настаивать на том, что их брак с Мариной Африкантовой на момент его флирта с Таней Мусульбес себя исчерпал. Рома Капаклы в качестве причин развода называет не свою измену с Таней Мусульбес, а невозможность продолжать отношения с Мариной Африкантовой. Рома Капаклы заявил, что большая разница в возрасте привела их семью к краху.
Марина Африкантова с таким подходом категорически не согласна. По ее версию, причиной развода стала именно измена Ромы Капаклы с Таней Мусульбес.