«Это просто кощунство и издевательства»: прозвучало требование прекратить травлю Аллы Пугачевой

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Андрей Разин призвал всех с уважением относиться к возрасту и заслугам Аллы Борисовны. По его мнению, Алла Пугачева сейчас вовсе не нуждается во внимании публики.

«Мне кажется неправильным, что разные шакалы стараются ее лишний раз укусить. То, что с ней делают сейчас, это неправильно», — заключил Андрей Разин.

Напомним, Андрей Разин был первым, кто предложил продать замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь весной прошлого года.