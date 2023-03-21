«Это просто кощунство и издевательства»: прозвучало требование прекратить травлю Аллы Пугачевой

Скандально известный продюсер, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин совершенно неожиданно начал заступаться за известную певицу Аллы Пугачеву, которая вряд ли нуждается в его поддержке.
В микроблоге Андрей Разин потребовал прекратить нападки на Аллу Пугачеву.
«Те нападки, которые на нее сейчас происходят, это просто кощунство и издевательство. Кто бы что ни говорил, но Алла Борисовна всегда была символом российской эстрады», — отметил Андрей Разин.
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Андрей Разин призвал всех с уважением относиться к возрасту и заслугам Аллы Борисовны. По его мнению, Алла Пугачева сейчас вовсе не нуждается во внимании публики.
«Мне кажется неправильным, что разные шакалы стараются ее лишний раз укусить. То, что с ней делают сейчас, это неправильно», — заключил Андрей Разин.
Напомним, Андрей Разин был первым, кто предложил продать замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь весной прошлого года.