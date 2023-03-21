«Это просто кощунство и издевательства»: прозвучало требование прекратить травлю Аллы Пугачевой

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин встал на защиту известной певицы Аллы Пугачевой.

Скандально известный продюсер, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин совершенно неожиданно начал заступаться за известную певицу Аллы Пугачеву, которая вряд ли нуждается в его поддержке.

В микроблоге Андрей Разин потребовал прекратить нападки на Аллу Пугачеву.

«Те нападки, которые на нее сейчас происходят, это просто кощунство и издевательство. Кто бы что ни говорил, но Алла Борисовна всегда была символом российской эстрады», — отметил Андрей Разин.

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Андрей Разин призвал всех с уважением относиться к возрасту и заслугам Аллы Борисовны. По его мнению, Алла Пугачева сейчас вовсе не нуждается во внимании публики.

«Мне кажется неправильным, что разные шакалы стараются ее лишний раз укусить. То, что с ней делают сейчас, это неправильно», — заключил Андрей Разин.

Напомним, Андрей Разин был первым, кто предложил продать замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь весной прошлого года.

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