Видно же все! Каролина Севастьянова показала, что у нее под платьем: сочная и манкая прелесть

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя спортсменка Каролина Севастьянова, прекрасно знает, как произвести впечатление на общественность.
Для этого вовсе не обязательно ставить рекорды и садиться на шпагат, достаточно демонстрировать свое красивое тело. Каролина Севастьянова большую часть года проводит в теплых странах, где у нее масса поводов разоблачаться.
В эти дни Каролина Севастьянова находится в Дубае, где вовсю демонстрирует свои роскошные формы.
На этот раз Каролина Севастьянова поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена в белом трикотажном платье, повторяющим изгибы ее тела.
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Надев трикотажное платье, Каролина Севастьянова на самом деле показала все, что у нее под ним. Под платьем видно боди более темного оттенка. Наряд красиво обтянул ягодицы Каролины Севастьяновой, показав, что у нее они весьма пышные и аппетитные. Словом, под платьем все видно. Сочной и манкой Каролине Севастьяновой поклонники постоянно делают комплименты.
Каролина Севастьянова в обтягивающем платье. Фото: соцсети