Видно же все! Каролина Севастьянова показала, что у нее под платьем: сочная и манкая прелесть

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя спортсменка Каролина Севастьянова, прекрасно знает, как произвести впечатление на общественность.

Для этого вовсе не обязательно ставить рекорды и садиться на шпагат, достаточно демонстрировать свое красивое тело. Каролина Севастьянова большую часть года проводит в теплых странах, где у нее масса поводов разоблачаться.

В эти дни Каролина Севастьянова находится в Дубае, где вовсю демонстрирует свои роскошные формы.

На этот раз Каролина Севастьянова поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена в белом трикотажном платье, повторяющим изгибы ее тела.

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