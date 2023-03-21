«Это нас и погубило»: Рома Капаклы из «Дома-2» впервые озвучил истинные причины развода с Мариной Африкантовой

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы продолжает настаивать на том, что причиной его разрыва с женой Мариной Африкантовой стала вовсе не измена.

По версии Капаклы, они с Африкантовой уже давно поняли, что оказались чужими людьми друг другу. А флирт с Таней Мусульбес стал следствием их испорченных отношений.

Основной же причиной развода с Мариной Африкантовой Рома Капаклы назвал разные интересы и большую разницу в возрасте — одиннадцать лет. Сейчас Марине Африкантовой 35 лет, Роме Капаклы — 24 года.

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