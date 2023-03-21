«Это нас и погубило»: Рома Капаклы из «Дома-2» впервые озвучил истинные причины развода с Мариной Африкантовой

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы продолжает настаивать на том, что причиной его разрыва с женой Мариной Африкантовой стала вовсе не измена.
По версии Капаклы, они с Африкантовой уже давно поняли, что оказались чужими людьми друг другу. А флирт с Таней Мусульбес стал следствием их испорченных отношений.
Основной же причиной развода с Мариной Африкантовой Рома Капаклы назвал разные интересы и большую разницу в возрасте — одиннадцать лет. Сейчас Марине Африкантовой 35 лет, Роме Капаклы — 24 года.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«В моем понимании, семья — это когда у людей общие интересы, общие взгляды на жизнь, общие ценности. Это очень важно. И когда у нас такая колоссальная разница в возрасте, это так или иначе сказывается. Я был восемнадцатилетним юным пацаном и не побоялся взять на себя ответственность. И, положа руку на сердце, могу сказать, что я на протяжении этих лет делал все, что было в моих силах. Чтобы как-то балансировать, чтобы нам вдвоем было комфортно. Но в итоге я понимаю, что мир в голове каждого из нас был абсолютно разным. Он не сходился ни в одном моменте. Я думаю, что это нас и погубило», — высказался в соцсети Роман Капаклы.