Стало известно, кто из звезд выступит на юбилейном концерте Ильи Резника

Российский поэт-песенник, народный артист РФ Илья Резник скоро будет праздновать свой 85-летний юбилей. Торжество пройдет 2 апреля на сцене Crocus City Hall и будет называться «Юбилейный вернисаж». Ожидается немало сюрпризов: в концерте примут участие самые известные артисты, причем многие из них готовят приятные неожиданности как для самого маэстро, так и для зрителей.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Среди тех, кто выйдет 2 апреля на сцену, — Лев Лещенко и Владимир Пресняков, Игорь Николаев и Сосо Павлиашвили, Азиза и Татьяна Буланова, Диана Гурцкая и Ирина Дубцова. А вообще в концерте примут участие десятки звезд первой величины, сообщает телеканал «360».