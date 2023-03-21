Беременная дочь певицы Славы чуть не потеряла мужа

Александра Морозова, дочь известной певицы Славы, призналась, что ее брак с Андреем Дедовым не раз оказывался на грани разрушения. По словам Александры, их нельзя назвать «идеальной парой», и им пришлось долго «притираться» друг к другу, учиться находить компромиссы ради сохранения семьи.

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В итоге оба поняли: от ошибок никто не застрахован и надо все вопросы, которые волнуют, обсуждать с партнером. Александра и Андрей научились справляться с трудностями и нашли общий язык, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Вокруг ТВ».