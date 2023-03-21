«Сняла с карточки пенсию 24 тысячи»: Лолита пришла в ресторан Басты, готовая оплатить банкет

59-летняя певица Лолита Милявская стала гостьей YouTube-шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».

«Драсьте! Вась, спасибо большое. Я очень рада, наконец-то вы дошли до пенсионеров, — сказала артистка, появившись в студии. — Поэтому я сняла с карточки пенсию 24 тысячи, у вас же платят. Я вот сразу».

Лолита имела в виду, что в шоу «Вопрос ребром» звездный гость должен сам оплатить еду ведущих и зрителей (выпуски снимаются в ресторане), если будет увиливать от ответов и не захочет честно комментировать какие-то свои скандалы. Правда, в финале практически каждого шоу «поляну» оплачивает сам Баста.

«С учетом того, что ты пришла, я точно заплачу. Потому что та любовь, которая есть у людей к тебе, ее никакими словами не изменить, не обмануть их», — заявил Василий Вакуленко, a.k.a. Баста.

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