«Сняла с карточки пенсию 24 тысячи»: Лолита пришла в ресторан Басты, готовая оплатить банкет

59-летняя певица Лолита Милявская стала гостьей YouTube-шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».
«Драсьте! Вась, спасибо большое. Я очень рада, наконец-то вы дошли до пенсионеров, — сказала артистка, появившись в студии. — Поэтому я сняла с карточки пенсию 24 тысячи, у вас же платят. Я вот сразу».
Лолита имела в виду, что в шоу «Вопрос ребром» звездный гость должен сам оплатить еду ведущих и зрителей (выпуски снимаются в ресторане), если будет увиливать от ответов и не захочет честно комментировать какие-то свои скандалы. Правда, в финале практически каждого шоу «поляну» оплачивает сам Баста.
«С учетом того, что ты пришла, я точно заплачу. Потому что та любовь, которая есть у людей к тебе, ее никакими словами не изменить, не обмануть их», — заявил Василий Вакуленко, a.k.a. Баста.
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И первый же вопрос Лолите из зала был: сколько должен зарабатывать ее мужчина. Певица ответила, что ей не важно, сколько он зарабатывает, — важно, чтобы он вообще работал и к чему-то стремился.
«Ситуации бывают разные. Иногда люди зарабатывают, потом теряют все. И я никогда не ставила целью иметь рядом человека, который зарабатывает больше меня, во много больше меня, — откровенно призналась Милявская. — Если он *** (нехороший человек. — Прим. авт.) и тунеядец, то, конечно, я долго не проживу. Заканчивается какой-то флер, и я себе очень честно говорю: «Ну че, мама, попала на альфонса? Давай прощаться!» Все».
После этого певица встала и поцеловала одного из молодых зрителей в студии, которого Баста уже несколько передач «сватает» за приглашенных звезд.