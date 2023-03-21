Актер из «Звездных войн» и «Гарри Поттера» не дожил до 57 лет

Британский актер Пол Грант был найден без сознания вблизи лондонского вокзала Кингс-Кросс 16 марта. Его доставили в больницу, но было поздно. Обследование показало, что у пациента наступила смерть мозга. 19 марта актера отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Родные Гранта никак не комментируют причину смерти. Известно только, что Пол злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Возможно, это и послужило причиной преждевременной кончины.

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Источник: The Sun.