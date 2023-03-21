Кожа, ремни, замки: Клава Кока сверкнула запретным в образе доминанты (что у нее в руке)

Певица Клава Кока взбудоражила фантазии своих поклонников, разместив в соцсетях фотографии в необычном образе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Звезда примерила кожаный облегающий костюм, который состоял из короткого топа, который обнажал ее упругий живот, а также обтягивающей юбки с ремнями и замками.

Чаровница кокетничала и заигрывала с публикой, впечатляя ее своим откровенным и смелым видом.

В таком образе Клава Кока выступила в Красноярске. Как сообщила звезда, теперь она уже прибыла на гастроли в Иркутск.