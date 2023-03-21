Осознал: что сказал Роман Костомаров, узнав об ампутации ног

Врачи московской «Коммунарки» делают все возможное, чтобы спасти жизнь олимпийскому чемпиону Роману Костомарову. Спортсмен, к счастью, пришел в себя и уже осознал действительность.

«Роману рассказали всю правду о том, через что он прошел за два месяца реанимации. Он принял все удары судьбы мужественно, насколько это возможно», - заявил источник kp.ru.

Костомарову, напомним, удалили обе ноги по колено из-за развивающегося сепсиса. Также врачам пришлось ампутировать кисть левой руки. За правую медики пока продолжают борьбу.

Состояние спортсмена оценивается по-прежнему как тяжелое.

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