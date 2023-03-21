Ильюхина из ситкома «Воронины» раскрыла пол новорожденного ребенка — маме всего 19 лет

Актриса Мария Ильюхина в свои 19 лет впервые стала мамой. Она родила ребенка от избранника Алексея Шарова. Молодые люди поженились в конце прошлого года. Юный супруг звезды ситкома «Воронины» присутствовал на родах.
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Актриса призналась, что первые схватки почувствовала дома. Все это время будущая мамочка была на связи со своим врачом. Уже перед самими родами они с мужем поехали в клинику. Роды у звезды «Ворониных» были партнерские.
«У нас девочка. И, конечно же, мы заранее присматривали наряды для принцессы. Но покупать начали на 7-м месяце беременности. Также потихоньку подбирали необходимое в детскую. Так что все было готово к встрече с доченькой», — поделилась Мария Ильюхина со «СтарХитом».
Мария Ильюхина с дочкой. Фото: личный архив