«Мне не полагается»: глава «Ленкома» Марк Варшавер назвал сумму своей пенсии

Марк Варшавер. Фото: Gobal Look Press

Марк Варшавер. Фото: Gobal Look Press 

Но «собянинские» надбавки ему не положены.

Глава театра «Ленком» Марк Варшавер назвал точную сумму своей пенсии. Говорит, что это хорошая сумма, на которую можно прожить.

«У меня пенсия — ого-го! Двадцать пять тысяч рублей. Но я считаю, что это нормальная пенсия, на эти деньги вполне можно прожить», — заявил он Teleprogramma.pro.

Вот только «собянинские» надбавки Варшавер не получает как деятель искусства. И вот почему.

«Мне не полагается, к сожалению: только заслуженным и народным артистам платят по 30 тысяч. А вот заслуженному деятелю искусств Марку Варшаверу — не полагается. Я работаю, живу на зарплату, а пенсию откладываю. Коплю на «черный день», — добавил он.

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