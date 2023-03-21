«Мне не полагается»: глава «Ленкома» Марк Варшавер назвал сумму своей пенсии

Глава театра «Ленком» Марк Варшавер назвал точную сумму своей пенсии. Говорит, что это хорошая сумма, на которую можно прожить.

«У меня пенсия — ого-го! Двадцать пять тысяч рублей. Но я считаю, что это нормальная пенсия, на эти деньги вполне можно прожить», — заявил он Teleprogramma.pro.

Вот только «собянинские» надбавки Варшавер не получает как деятель искусства. И вот почему.

«Мне не полагается, к сожалению: только заслуженным и народным артистам платят по 30 тысяч. А вот заслуженному деятелю искусств Марку Варшаверу — не полагается. Я работаю, живу на зарплату, а пенсию откладываю. Коплю на «черный день», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».