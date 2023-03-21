«Помятое лицо! Стала обычной»: Брежнева в трико неожиданно «вспомнила» русскую речь

«Помятое лицо! Стала обычной»: Брежнева в трико неожиданно «вспомнила» русскую речь

Вера Брежнева. Фото: личный архив

Чаще всего в своем микроблоге экс-солистка группы «ВИА Гра» пишет исключительно на украинском.

Вера Брежнева после длительного перерыва снова вышла на связь с поклонниками, решив вернуться в соцсети. В своем микроблоге экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась свежим фото, неожиданно «вспомнив» русскую речь.

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«На расслабленном (врываюсь. — Прим. ред.) — в насыщенный понедельник!» — подписала фото певица, немало удивив поклонников, которые привыкли, что Вера изъясняется на своей страничке в Сети только на украинском.

Вера Брежнева в трико. Фото: личный архив

Многие обратили внимание на невзрачный вид поп-дивы. В трико, как подметили поклонники, Брежнева выглядит как среднестатистическая 40-летняя домохозяйка.

«Помятое лицо! Стала обычной», «Мда! Без косметики весь лоск и шарм куда-то улетучился», «Теткинский видок», «Трико? Очень модно», «Уставшая, даже уголки губ опустились», — пишут фолловеры.

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