«Помятое лицо! Стала обычной»: Брежнева в трико неожиданно «вспомнила» русскую речь

Вера Брежнева после длительного перерыва снова вышла на связь с поклонниками, решив вернуться в соцсети. В своем микроблоге экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась свежим фото, неожиданно «вспомнив» русскую речь.

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