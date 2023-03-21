Кудрявая куколка: Наоми Кэмпбелл поделилась редкими фото со своей годовалой дочкой

Ранее Наоми признавалась, что наслаждается радостями материнства. Она старается проводить с крохой все свободное время. А 21 марта модель опубликовала редкие фото с наследницей. Она продолжает скрывать ее лицо. Однако Кэмпбелл засветила ее кудрявые волосы. Она наряжает ее в разные наряды.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».