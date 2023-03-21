Кудрявая куколка: Наоми Кэмпбелл поделилась редкими фото со своей годовалой дочкой

Наоми Кэмпбелл в свое время покорила подиумы и стала топ-моделью. До сих пор она дефилирует на показах. Многие называют ее «черной пантерой». Однако несмотря на свою красоту, найти любовь всей жизни ей не удавалось. Ходят слухи, что звезда обладает сложным характером. Однако в 2021 году она стала мамой.
Ранее Наоми признавалась, что наслаждается радостями материнства. Она старается проводить с крохой все свободное время. А 21 марта модель опубликовала редкие фото с наследницей. Она продолжает скрывать ее лицо. Однако Кэмпбелл засветила ее кудрявые волосы. Она наряжает ее в разные наряды.
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Наоми Кэмпбелл с дочкой. Фото: соцсети звезды
К слову, модель заверила, что девочка ее родной ребенок. Поклонники подозревают, что она воспользовалась услугами суррогатной матери. Наоми отметила День матери. «Поздравляю с Днем матери, спасибо за надежду бездетным женщинам старше 40, которым постоянно говорят, что они слишком стары, чтобы стать матерями», «Какая девочка», «Просто милашка», «Кудрявая куколка», — стали писать в Сети.
Наоми Кэмпбеллс дочкой. Фото: соцсети звезды