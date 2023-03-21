«Солнышко и его лучики»: Костенко в одинаковых купальниках с дочками блеснула фигурой на Мальдивах

Дмитрий Тарасов в прошлом году столкнулся с Ольгой Бузовой на премии. Однако они по-прежнему только обмениваются колкостями. Футболист счастлив в браке с Анастасией Костенко, которая подарила ему двух дочек Еву и Милану, а также сына Алексея. Примечательно, что недавно спортсмен увез семью на Мальдивы.
На этот раз на острове свой день рождения отпраздновал Тарасов. А вот его жена взяла с собой множество нарядов. 20 марта пара перебралась в роскошный отель. Костенко у бассейна предстала в купальнике из ткани-жатки лимонного цвета. В одинаковых купальника, как у мамы, предстали ее подросшие дочки.
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Анастасия Костенко с дочками. Фото: соцсети звезды
«Солнышко и его лучики уже на месте», – написала она.
Поклонники восхитились family look. Многие также поразились тому, в какой форме находится жена Тарасова. «Какие милашки», «Купальники просто огонь», «Тут случай, когда все идеально», «Дочки копии мамы», «Какая стройняшка», — написали подписчики.