«Солнышко и его лучики»: Костенко в одинаковых купальниках с дочками блеснула фигурой на Мальдивах

На этот раз на острове свой день рождения отпраздновал Тарасов. А вот его жена взяла с собой множество нарядов. 20 марта пара перебралась в роскошный отель. Костенко у бассейна предстала в купальнике из ткани-жатки лимонного цвета. В одинаковых купальника, как у мамы, предстали ее подросшие дочки.

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