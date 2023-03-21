«На расслабленном»: Вера Брежнева в свитере оверсайз скрыла фигуру, красуясь в своем доме

На этот раз Вера вышла на связь. Она призналась, что вернулась к привычному графику. Накануне певица отметилась в джинсах, рубашке из денима и черном пальто. Тогда она устроила прогулку по солнечному городу. Брежнева разбавила лук кедами. А вот 20 марта артистка уже отметилась дома в джоггерах и сером свитере оверсайз. Звезда также отказалась от макияжа.

«На расслабленном. В насыщенный понедельник», – написала она.

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