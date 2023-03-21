«На расслабленном»: Вера Брежнева в свитере оверсайз скрыла фигуру, красуясь в своем доме

Вера Брежнева уже давно стала популярной исполнительницей. Она много лет строит сольную карьеру. Однако в прошлом году певица покинула Россию. Она теперь живет в особняке в Италии, но часто ездит в Германию и Польшу. Иногда артистка делится семейными кадрами, так как растит дочку Сару. А вот на светских раутах и вечеринках звезда не появляется.
На этот раз Вера вышла на связь. Она призналась, что вернулась к привычному графику. Накануне певица отметилась в джинсах, рубашке из денима и черном пальто. Тогда она устроила прогулку по солнечному городу. Брежнева разбавила лук кедами. А вот 20 марта артистка уже отметилась дома в джоггерах и сером свитере оверсайз. Звезда также отказалась от макияжа.
«На расслабленном. В насыщенный понедельник», – написала она.
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Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Вера. Некоторые отметили, что без косметики ей удается быть свежей. А вот наряд свободного кроя многих удивил. Артистку даже стали подозревать в беременности. Ранее она признавалась, что с радостью бы родила детей мужу Константину Меладзе. Но на этот раз 41-летняя Брежнева не стала отвечать на сплетни.