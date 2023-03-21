Лопырева в крохотном платье сразила манкими формами: «ложбинку греха» оголила на камеру

Виктория Лопырева уже давно живет в Дубае. Победительница конкурса красоты «Мисс Россия» растит сына Марка Лео. Она продолжает сниматься в фотосессиях и регулярно дефилирует по красным дорожкам. Однако иногда блондинка прилетает в Москву. На этот раз она не смогла пропустить праздник блогера Карины Нигай, которая отметила 30-летие.
Для праздника в стиле 2000-х Виктория выбрала смелый лук. Она щегольнула в мини-платье из розового шелка и ботфортах под деним. Блондинка сделала акцент на длинных ногах. Телеведущая подчеркнула свои формы. Она даже наклонилась к камере, продемонстрировав пышные полушария груди и «ложбинку греха».
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«Вчера были на дне рождении, где темой вечера стали 2000-ые… и, если для одних это был просто дресс-код и повод собрать классный образ, то для нас - настоящая машина времени.
Именно в этот период я училась в университете, выиграла конкурс Мисс Россия, переехала в Москву и стала ведущей на Федеральном канале! И ещё много-много чего еще… а какие у вас ассоциации с тем временем? И, кстати, скоро сделаю крутой playlist из ваших любимых песен того времени», – написала Виктория.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие назвали звезду ожившей Барби.