Лопырева в крохотном платье сразила манкими формами: «ложбинку греха» оголила на камеру

Для праздника в стиле 2000-х Виктория выбрала смелый лук. Она щегольнула в мини-платье из розового шелка и ботфортах под деним. Блондинка сделала акцент на длинных ногах. Телеведущая подчеркнула свои формы. Она даже наклонилась к камере, продемонстрировав пышные полушария груди и «ложбинку греха».

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