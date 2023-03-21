«Прилетели к дочке и внукам»: Юдашкин продемонстрировал седину на прогулке с женой в Дубае

Валентин Юдашкин свою жизнь посвятил моде. Он создал свой модный Дом, который стал великим. Кутюрье создавал наряды, которые носили многие селебрити от Аллы Пугачевой до Наташи Королевой. А теперь и его дочка Галина демонстрирует свои шедевры. При этом она уже стала трижды мамой. Бизнесвумен растит сыновей Аркадия и Анатолия, а также дочку Агату Ариеллу.
Примечательно, что Галина жила в Гонконге, но в прошлом году перебралась в Дубай. Теперь Юдашкин с женой Мариной приезжают в ОАЭ, чтобы повидать внуков. Так 21 марта они прилетели в настоящее лето. Возлюбленная маэстро щегольнула в белом платье с цветочным принтом. Валентин тоже выбрал светлые тона и не стал прятать седину.
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Марина и Валентин Юдашкины с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Дубай, погода 32 градуса, прилетели к дочке и внукам», – заявила Марина.
Поклонники восхитились стильной семьей. «Какие все красивые! Просто великолепная семья», «Галочка с папой одно лицо, мамочка красавица», «Как можно не любить такую семью? Талантливые красивые», «Валя хорошо выглядит, впрочем, как и все семейство», — стали писать подписчики.