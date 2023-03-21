«Прилетели к дочке и внукам»: Юдашкин продемонстрировал седину на прогулке с женой в Дубае

Примечательно, что Галина жила в Гонконге, но в прошлом году перебралась в Дубай. Теперь Юдашкин с женой Мариной приезжают в ОАЭ, чтобы повидать внуков. Так 21 марта они прилетели в настоящее лето. Возлюбленная маэстро щегольнула в белом платье с цветочным принтом. Валентин тоже выбрал светлые тона и не стал прятать седину.

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