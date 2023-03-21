Танцы, устрицы, горы: 40-летняя Ксения Бородина с шиком «оторвалась» в Куршевеле (видео)

Ксения Бородина уже давно стала знаменитостью. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Не так давно Ксения отметила свое 40-летие. После развода с Курбаном Омаровым она не упускает шанса повеселиться. Тогда праздник телеведущая устроила в Сочи. Не прошло и месяца, как звезда снова уехала. Она проводит время во Франции.
Если первые несколько дней Ксения провела в Париже, то теперь она катается на лыжах в Куршевеле. 20 марта телеведущая не только покорила склоны. Она потанцевала на свежем воздухе, где собралась тусовка. Бородина в комбинезоне отрывалась с подругами. Не обошлось без роскошного банкета. На столе были устрицы и другие морепродукты.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхищаются тем, как выглядит Бородина. Ее осыпали комплиментами. Но некоторые осудили ее за отдых в Европе. Напомним, что телеведущая не раз ездила на дорогостоящий горнолыжный курорт. В прошлые года там также отдыхали Ольга Бузова, Клава Кока и Яна Рудковская. Ксения, ко всему прочему, часто ездит в Турцию.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды