Танцы, устрицы, горы: 40-летняя Ксения Бородина с шиком «оторвалась» в Куршевеле (видео)

Если первые несколько дней Ксения провела в Париже, то теперь она катается на лыжах в Куршевеле. 20 марта телеведущая не только покорила склоны. Она потанцевала на свежем воздухе, где собралась тусовка. Бородина в комбинезоне отрывалась с подругами. Не обошлось без роскошного банкета. На столе были устрицы и другие морепродукты.

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