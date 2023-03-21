Клава Кока в кожаной юбке с пикантными разрезами блеснула «сдобными» формами: и никаких трусиков

Клава Кока уже давно строит карьеру. Она смогла стать одной из самых популярных молодых исполнительниц в стране. Певица регулярно дает концерты и снимается в телевизионных шоу. При этом блондинка каждый раз хвастается яркими нарядами. Артистка любит подчеркивать свои достоинства, так как ищет себе жениха.
На днях Клава улетела на гастроли. Она выступила в Красноярске, где решила покрасоваться в дерзком образе. Певица щегольнула кроп-топе из кожи на молнии и юбке с разрезами по бокам. Она надела наряд на голое тело, придав пикантности. Кока щегольнула на публике, демонстрируя свои женственные изгибы тела.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали Клаву комплиментами. Многие отметили, что она только хорошеет. «Ну что за красотка», «Ой, а трусиков нет?», «Такой опасный наряд», «Ох, что вы творите?», «Прям поразила», «Модница с изюминкой», «Эти разрезики будоражат», — стали писать подписчики.