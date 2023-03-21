Клава Кока в кожаной юбке с пикантными разрезами блеснула «сдобными» формами: и никаких трусиков

На днях Клава улетела на гастроли. Она выступила в Красноярске, где решила покрасоваться в дерзком образе. Певица щегольнула кроп-топе из кожи на молнии и юбке с разрезами по бокам. Она надела наряд на голое тело, придав пикантности. Кока щегольнула на публике, демонстрируя свои женственные изгибы тела.

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