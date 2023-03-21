«Даже Познер аплодировал»: Агата Муцениеце повторила эротический трюк Кати Варнавы, оголив свой «десерт»

Премьера Агаты в новой роли прошла безукоризненно. А вот 21 марта она уже повторила эротический трюк Кати Варнавы, которая выходила на сцену и скидывала халат. Актриса продемонстрировала фигуру в блестящих стрингах. При этом она была топлес. Муцениеце произнесла при этом слова: «Думали, я оставлю вас без десерта?».

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В Сети восхищенные зрители стали писать комплименты звезда. Многие отметили, что в зале был Владимир Познер.