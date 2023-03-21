«Даже Познер аплодировал»: Агата Муцениеце повторила эротический трюк Кати Варнавы, оголив свой «десерт»

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Актриса впечатлила публику, раскрыв халатик на сцене. Она предстала топлес.

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. За больше 10 лет работы в кино она отметилась в сериале «Закрытая школа», фильмах «Тобол» и «Честный развод». А после расставания с Павлом Прилучным она стала выбирать более смелые наряды, похудела и недавно получила новую роль. Звезда получала роль в водевиле, поставленном в театре Crave.

Премьера Агаты в новой роли прошла безукоризненно. А вот 21 марта она уже повторила  эротический трюк Кати Варнавы, которая выходила на сцену и скидывала халат. Актриса продемонстрировала фигуру в блестящих стрингах. При этом она была топлес. Муцениеце произнесла при этом слова: «Думали, я оставлю вас без десерта?». 

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В Сети восхищенные зрители стали писать комплименты звезда. Многие отметили, что в зале был Владимир Познер. 

«А десерт был прекрасен! В7В. Познер даже аплодировал», – писали зрители.

Агата Муцениеце. Фото: соцсети

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