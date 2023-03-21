«После школы»: Климова засняла подросшую дочку Месхи в модной шубке и с синими косичками

Екатерина Климова уже много лет строит карьеру в кино. Она прославилась, когда снялась в дилогии «Мы из будущего». Также актриса никогда не была обделена вниманием мужчин. Однако несколько лет назад она развелась с очередным мужем Гелой Месхи, от которого родила дочку Изабеллу. А от прошлых отношений у нее есть двое сыновей Матвей и Корней, а также дочка Елизавета.
Обычно свободное время Климова посвящает детям. 21 марта она решила показать младшую наследницу. Девочка после школы вышла к маме в модно шубке из экомеха. Она также носит яркие синие косички, сделанные из каникалона. Джинсы и ботинки дополняли образ. Девочка с радостью кружилась в своем наряде.
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«После школы», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выросла Изабелла. Многие отметили, что она стала еще больше похожа на папу. Другие отметили, что семилетняя девочка растет модницей, как мама.