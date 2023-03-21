«После школы»: Климова засняла подросшую дочку Месхи в модной шубке и с синими косичками

Обычно свободное время Климова посвящает детям. 21 марта она решила показать младшую наследницу. Девочка после школы вышла к маме в модно шубке из экомеха. Она также носит яркие синие косички, сделанные из каникалона. Джинсы и ботинки дополняли образ. Девочка с радостью кружилась в своем наряде.

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