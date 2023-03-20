«Вот как прыгать приходится»: 46-летний Галкин* в одних трусах покрасовался на яхте

Максим Галкин* продолжает строить карьеру. Он устроил длительные гастроли. Недавно юморист приехал в США. Он выступил в Майами и других городах. Примечательно, что Алла Пугачева в это время не только воспитывает двойняшек Лизу и Гарри, но и посещает концерты в Тель-Авиве. На днях он появилась с Манижей.
На этот раз Максим* решил выложить смелый кадр. Он оголился на яхте. Артист в одних плавках подпрыгнул, продемонстрировав свой подтянутый торс и накачанные ноги. Даже кепка не слетела с его головы. Юморист не стал контролировать лицо, выразив удивление.
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Муж Примадонны взбудоражил Сеть. Многие стали обсуждать фото. «Интересно, какой будет финал у этого безудержного веселья!», «Вау, круто! Я так не смогла бы», «Ух ты! Какой прыжок! Здорово! Максим, вы классный!», «Вот как прыгать приходится»«, «И это на 5-м десятке», — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Максим Галкин*. Фото: соцсети звезды