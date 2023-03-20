«Вот как прыгать приходится»: 46-летний Галкин* в одних трусах покрасовался на яхте

На этот раз Максим* решил выложить смелый кадр. Он оголился на яхте. Артист в одних плавках подпрыгнул, продемонстрировав свой подтянутый торс и накачанные ноги. Даже кепка не слетела с его головы. Юморист не стал контролировать лицо, выразив удивление.

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Муж Примадонны взбудоражил Сеть. Многие стали обсуждать фото. «Интересно, какой будет финал у этого безудержного веселья!», «Вау, круто! Я так не смогла бы», «Ух ты! Какой прыжок! Здорово! Максим, вы классный!», «Вот как прыгать приходится»«, «И это на 5-м десятке», — стали писать подписчики.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.