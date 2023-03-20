«Так успокаиваю свой организм»: Гвинет Пэлтроу ответила на критику хейтеров своей жесткой диеты

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу ответила на шквал критики в адрес жесткой диеты, с помощью которой дива сохраняет подтянутую фигуру в свои 50 лет. Артистка рассказала, что записывала подкаст со своим врачом Уиллом Коулом. По словам Гвинет, она все еще чувствует последствия перенесенного ранее коронавируса.
«Это выражается в повышенном уровне воспаления в организме. И мы с доктором Коулом решили сфокусироваться на препятствующих воспалению продуктах: приготовленных овощах, всех видах белка», - оправдалась она, отметив, что диета ей помогает.
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Дива отметила, что ест не только костный бульон и овощи, она может позволить себе и фаст-фуд.
«У меня есть полноценные приемы пищи и часто бывают дни, когда я ем что хочу. Картошку фри и все такое. Я просто пытаюсь питаться качественно и есть то, что успокаивает организм», - отметила также она, пишет издание People.
Гвинет начинает есть не раньше 12 дня, а после своего умеренного приема пищи в течение часа выполняет физические упражнения.