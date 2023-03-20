Жгучая брюнетка с трендовой стрижкой: Бузова сразила новым имиджем, появившись на светском ужине

Ольга Бузова больше 18 лет назад стала знаменитостью. Она продолжает вести телепередачи и давать концерты. За время карьеры не раз артистка меняла имидж. Она регулярно наращивает волосы и уже несколько лет красит локоны в блонд. Недавно звезда вернулась со съемок в Африке и погрузилась в столичную суету. 20 марта она отправилась на ужин «Жары».
На публике Ольга появилась в новом образе. Она сменила имидж, поразив даже поклонников. Телеведущая предстала с темными волосами и каре с челочкой. Она облачилась в длинное платье с ультрамариновым узором. Косуха оверсайз и ободок из ткани дополняли лук. В руках Бузова держала сумочку Louis Vuitton.
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Ольга Бузова: Фото: соцсети звезды
«Синий – это небо и вечность, доброта, верность, постоянство, целомудрие, умиротворенность, честность и стабильность. Коротко обо мне. Сегодня так», – написала она.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие решили, что ей идет быть брюнеткой. «Вау, как красиво смотрится образ», «Оля брюнетка — ностальгия», «Вам очень идет темный цвет волос!», «Как не молодится, а женщине уже под 40 и это так явно видно», «Сразу яркая», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды