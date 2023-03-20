Жгучая брюнетка с трендовой стрижкой: Бузова сразила новым имиджем, появившись на светском ужине

На публике Ольга появилась в новом образе. Она сменила имидж, поразив даже поклонников. Телеведущая предстала с темными волосами и каре с челочкой. Она облачилась в длинное платье с ультрамариновым узором. Косуха оверсайз и ободок из ткани дополняли лук. В руках Бузова держала сумочку Louis Vuitton.

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