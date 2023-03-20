Невестка Орбакайте в ультрамодном костюме цвета фламинго появилась на скачках с внуком Пугачевой в Лос-Анджелесе

А теперь пара начала приобщаться к светской жизни в США. Никита сводил возлюбленную на скачки. Алена является моделью, поэтому следит за трендами. На публике она щегольнула в ультрамодном костюме цвета фламинго. Примечательно, что внук Аллы Пугачевой сделал влажную кладку и облачился в шорты с рубашкой. Пара повеселилась в компании друзей.

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