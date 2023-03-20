Невестка Орбакайте в ультрамодном костюме цвета фламинго появилась на скачках с внуком Пугачевой в Лос-Анджелесе

В 2022 году многие известные персоны уехали из России. Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков уехал в США. Он обосновался в Лос-Анджелесе. Теперь артист снимает профессиональные видео. Следом за ним уехала и жена Алена Краснова. Недавно она отпраздновала свой день рождения, собрав новых друзей в баре.
А теперь пара начала приобщаться к светской жизни в США. Никита сводил возлюбленную на скачки. Алена является моделью, поэтому следит за трендами. На публике она щегольнула в ультрамодном костюме цвета фламинго. Примечательно, что внук Аллы Пугачевой сделал влажную кладку и облачился в шорты с рубашкой. Пара повеселилась в компании друзей.
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Никита Преснякова и Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит невестка Орбакайте. Многие осыпали ее комплиментами. Другие Никита за границей стал по-настоящему самостоятельным. А некоторые посчитали, что ему очень идет его новый стиль.